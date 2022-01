Jandarma kaçakçılara aman vermiyor

Hassa ve Reyhanlı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) kaçakçılık yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Hassa İlçe Jandarma Komutanlığı S.E., N.D. ve A.B. isimli şahısların Kilis'ten bol miktarda gümrük kaçağı sigara getireceklerine dair ihbar aldı, İhbarı değerlendiren JASAT, kişilerin içinde olduğu otobüsü takibe aldı. Yolcu otobüsünden inen S.E., N.D. ve A.B.'yi yakalayan JASAT ellerindeki valizlerde arama yaptı. Yapılan aramada 2 bin 80 paket gümrük kaçağı ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan S.E., N.D. ve A.B. hakkında adli işlem yapıldı.

Öte yandan Reyhanlı'da sürücüsünün şüpheli hareketlerinden dolayı bir aracı durduran Jandarma, araçta yaptığı aramada 145 litre sahta içki ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan M.S. isimli şahsın hakkında adli işlem yapıldı.