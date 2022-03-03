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Giriş Tarihi: 3.3.2022 12:04 Son Güncelleme: 3.3.2022 12:18

Jandarma, kanser tedavisi gören gencin hayalini gerçekleştirdi

AHMET ÇÖTELİ AHMET ÇÖTELİ
Jandarma, kanser tedavisi gören gencin hayalini gerçekleştirdi

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı, kanser tedavisi gören 23 yaşındaki Burak Demirbağ’ın jandarma kıyafeti giyme ve araçlarına binme hayalini gerçekleştirdi.

Elazığ'da kanser tedavisi gören ve jandarmayı çok seven Burak Demirbağ, en büyük hayalinin jandarma kıyafeti giymek ve araçlarına binmek olduğunu ifade etti. Bunun üzerine babası Zülfü Demirbağ, durumu İl Jandarma Komutanlığı'na bildirdi.

İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Yıldız, aileyi davet etti. Elazığ İl Jandarma Komutanlığınca Burak'a jandarma kıyafeti giydirildi ve kısa bir eğitim yaptırıldı. Ardından erlerle birlikte aynı masada yemek yiyen Burak, jandarma araçlarına bindi. Son olarak Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız tarafından ağırlanan Burak'a çeşitli hediyeler verildi.

En büyük hayali gerçek olan Burak, Albay Yıldız ve ekibine teşekkür etti.

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Jandarma, kanser tedavisi gören gencin hayalini gerçekleştirdi
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