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Giriş Tarihi: 23.1.2022 14:43 Son Güncelleme: 23.1.2022 14:48

Jandarma kara kışta tüylü dostları unutmadı

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Jandarma kara kışta tüylü dostları unutmadı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, kara kışta ormanlara terk edilen sokak köpeklerini unutmadı. Megakentin kuzeyinde ormanlarda beslemeye çıkan jandarma ekipleri yaşama tutunmaya çalışan hayvanlara mama dağıttı, can suyu oldu. Öte yandan yasadışı hayvan ticaretini önlemek için çalışma yürüten ekipler çok sayıda yasaklı hayvanı da koruma altına aldı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi kara kış ayında dondurucu soğukta ormanlara terk edilen sokak hayvanları için beslemeye gerçekleştirdi. İstanbul'un kuzey bölgesinde dağlık ve ormanlık alanlarda dolaşan terk edilmiş hayvanlar için mama ve su dağıtımı gerçekleştirdi.

Öte yandan yasadışı hayvan ticaretini önlemek, çevre ve doğal hayatın korunması kapsamında çalışma yürüten ekipler, kaçak yollarla yurda sokulan ve internet üzerinden satışa hazırlanan 10 Boa ve 8 Piton Yılanı, 12 Tarantula, 3 Lama, 5 Tavus Kuşu ve 2 Sakallı Kertenkele'yi bulunduğu adreslerden alarak Milli Parklar Müdürlüğü'ne, besleme sırasında fark edilen 4 Pitbull köpeği ise Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teslim etti.

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Jandarma kara kışta tüylü dostları unutmadı
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