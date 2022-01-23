Jandarma kara kışta tüylü dostları unutmadı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi kara kış ayında dondurucu soğukta ormanlara terk edilen sokak hayvanları için beslemeye gerçekleştirdi. İstanbul'un kuzey bölgesinde dağlık ve ormanlık alanlarda dolaşan terk edilmiş hayvanlar için mama ve su dağıtımı gerçekleştirdi.

Öte yandan yasadışı hayvan ticaretini önlemek, çevre ve doğal hayatın korunması kapsamında çalışma yürüten ekipler, kaçak yollarla yurda sokulan ve internet üzerinden satışa hazırlanan 10 Boa ve 8 Piton Yılanı, 12 Tarantula, 3 Lama, 5 Tavus Kuşu ve 2 Sakallı Kertenkele'yi bulunduğu adreslerden alarak Milli Parklar Müdürlüğü'ne, besleme sırasında fark edilen 4 Pitbull köpeği ise Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teslim etti.