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Giriş Tarihi: 16.11.2021 13:27 Son Güncelleme: 16.11.2021 13:33

Jandarma kurşunuyla ölüme tutuklama!

HÜSEYİN CUMALI HÜSEYİN CUMALI
Jandarma kurşunuyla ölüme tutuklama!

Sakarya’nın Karapürçek İlçesi’nde 18 ayrı suçtan aranması bulunan ve jandarmadan kaçan 40 yaşındaki Levent Yalın'ın jandarma ekipleri tarafından vurularak hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 3 jandarma personelinden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer jandarma personeli tutuklandı.

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde 18 ayrı suçtan aranması bulunan ve jandarmadan kaçan 40 yaşındaki Levent Yalın'ın jandarma ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayıp kaçtı. Geçen Pazar günü yaşanan kovalamaca sırasında jandarma ekipleri tarafından Levent Yalın vuruldu. Hastaneye kaldırılan Yalın hayatını kaybeden Yalın'ın ölümüyle ilgili 1 astsubay çavuş ve 2 uzman çavuş gözaltına alındı.

İFADELERİNE BAŞVURULDU

Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli 3 jandarma personelinin ifadesine başvuruldu. Savcılık ifadelerin ardından 3 jandarma personeli, 'Olası kastla ölüme sebebiyet vermek' suçundan adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 3 jandarma personelinden 1 uzman çavuş tutuklanırken, 1 astsubay çavuş ve 1 uzman çavuş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Olay, Karapürçek ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde geçen Pazar günü meydana geldi. İddiaya göre, aranması bulunan 40 yaşındaki Levent Yalın, jandarma ekiplerinden kaçmak istedi. Yalın, kaçtığı esnada jandarma ekiplerince silahla vurularak yaralandı. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekibince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Yalın, kaldırıldığı Akyazı Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan, hayatını kaybeden Yalın'ın uyuşturucu başta olmak üzere 18 suçtan aranma kararı bulunduğu öğrenildi.

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Jandarma kurşunuyla ölüme tutuklama!
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