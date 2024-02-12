Jandarma, Mısır–Edirne hattı göçmen kaçakçılığı şebekesini çökertti

Edirne Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Mısır'da sosyal medya reklamları aracılığıyla Avrupa'da yaşama hayali sunan suç örgütünün Türkiye üzerinden göçmen kaçakçılığı yaptığını tespit etti.

Örgütün İstanbul'a yasa dışı yollardan getirdiği kişileri, Edirne'ye sevk ettiği, buradan da sınırı kaçak yollarla geçirmeye çalıştığı belirlendi. Edirne JASAT ekipleri İstanbul ve Edirne'de gerçekleştirdikleri operasyonda, 11 zanlıyı yakaladı.

Şüphelilerden 2'si savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.