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Giriş Tarihi: 11.6.2023 18:37 Son Güncelleme: 11.6.2023 18:42

Jandarma personelini taşıyan midibüs devrildi: 5 yaralı

Afyonkarahisar'da Jandarma Personelini taşıyan midibüs kaza yaptı, kazada 5 kişi yaralandı!

Gökhan KOCAASLAN
Jandarma personelini taşıyan midibüs devrildi: 5 yaralı

Afyonkarahisar'da, İzmir Jandarma Komutanlığı'na bağlı bir midibüsün çevre yolunda devrilmesi sonucu 5 askeri personel yaralandı. Kazanın meydana geldiği Gümüşkent Kavşağı yakınlarında etkili olan yağmur nedeniyle aracın sürücüsü kontrolü kaybederek sola doğru yatarak durabildi. Kazada yaralanan jandarma personelleri Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edilirken, kaza nedeniyle trafik akışı tek şeritten sağlandı. polis ve jandarma ekipleri ise kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Jandarma personelini taşıyan midibüs devrildi: 5 yaralı
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