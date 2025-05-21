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Giriş Tarihi: 21.5.2025 20:18 Son Güncelleme: 21.5.2025 20:29

Jandarma SAK Timi nefes kesen operasyonda kayıp şahsı sualtında aracıyla birlikte buldu!

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Timi, Erzincan’daki Çatalarmut Barajı’nda kaybolan bir vatandaş için harekete geçti.

HASAN ÇAKMAK HASAN ÇAKMAK
Jandarma SAK Timi nefes kesen operasyonda kayıp şahsı sualtında aracıyla birlikte buldu!

Baraj kenarında şahsi eşyaları bulunan C.E.Y. isimli vatandaştan 20 Mayıs 2025'ten bu yana haber alınamadığının bildirilmesi üzerine, Jandarma SAK Timi derhal olay yerine intikal ederek kapsamlı bir arama kurtarma çalışması başlattı."

Ekipler, son teknolojiyle donatılmış sonar cihazları, sualtı görüntüleme sistemleri ve dalış ekipmanlarıyla bölgeyi adım adım taradı.

Saatler süren titiz çalışmanın ardından, kayıp şahıs baraj kıyısından yaklaşık 10 metre açıkta ve 6 metre derinlikte, araç içerisinde tespit edilerek, hem şahıs hem de araç sudan çıkarılmış ve adli makamlarca gerekli soruşturma başlatıldı.

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Jandarma SAK Timi nefes kesen operasyonda kayıp şahsı sualtında aracıyla birlikte buldu!
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