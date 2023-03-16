Jandarma, sel bölgesinde seferber oldu

Asrın felaketinin ardından dün sel felaketini de yaşayan Şanlıurfa'da 13 kişi hayatını kaybetti. Bölgede çalışmalar sürüyor. Kolluk kuvvetlerinden Jandarma ekipleri de selin vurduğu bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Jandarma ekipleri gruplar halinde, hem ara sokaklarda, hem de ana arterlerde çalışıyor. Jandarma ekipleri ellerinde küreklerle sel bölgesini sokak sokak geziyor.

YOĞUN HASAR ALAN AVM ÇEVRESİNDE DETAYLI ÇALIŞMA

Bir grup jandarma ekibinin selden ağır etkilenen bir AVM'nin çevresinde gruplar halinde çalıştıkları görüldü.