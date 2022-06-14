Jandarma teşkilatı 183 yaşında

ŞEHİT ÇEVİK KARANFİLLERLE ANILDI

Tören sırasında, bomba imha uzmanlığı eğitimini tamamlayarak Jandarma Genel Komutanlığı'nın tek kadın bomba uzmanı olmayı başaran Şehit Astsubay Üstçavuş Esma Çevik'in kabri ise hiç yalnız kalmadı. Özellikle de kadın askeri personeller, şehit meslektaşlarının kabrine birer karanfil bırakıp uzun uzun dua etti.