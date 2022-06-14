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Giriş Tarihi: 14.6.2022 11:48 Son Güncelleme: 14.6.2022 11:51

Jandarma teşkilatı 183 yaşında

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
ÇAĞRI OĞUZ ÇAĞRI OĞUZ
Jandarma teşkilatı 183 yaşında

Kuruluş tarihi 1839’a uzanan Jandarma Genel Komutanlığı’nın 183’üncü kuruluş yıl dönümü kapsamında Taksim ve Edirnekapı Şehitliği’nde tören düzenlendi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nca Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bırakılırken, Edirnekapı Şehitliği’nde dualar okunup şehitlerin kabrine karanfil bırakıldı.

Kuruluşu 1839'da dek uzanan Jandarma Genel Komutanlığı'nın 183 kuruluş yıl dönümü kapsamında Taksim Meydanı'nda tören düzenlendi. İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı askeri personellerinin de katıldığı törenYusuf Kenan Topçu'nun Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başladı, İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasıyla sona erdi.

DUALARLA ANILDILAR

Taksim'deki törenin ardından Edirnekapı Şehitliği'nde şehitliğine geçildi. Şehitlerin huzurunda dua okunmasıyla başlayan tören, kabirlere karanfil bırakılmasıyla sona erdi.

ŞEHİT ÇEVİK KARANFİLLERLE ANILDI

Tören sırasında, bomba imha uzmanlığı eğitimini tamamlayarak Jandarma Genel Komutanlığı'nın tek kadın bomba uzmanı olmayı başaran Şehit Astsubay Üstçavuş Esma Çevik'in kabri ise hiç yalnız kalmadı. Özellikle de kadın askeri personeller, şehit meslektaşlarının kabrine birer karanfil bırakıp uzun uzun dua etti.

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Jandarma teşkilatı 183 yaşında
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