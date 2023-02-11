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Giriş Tarihi: 11.2.2023 22:33 Son Güncelleme: 11.2.2023 23:57

Jandarma, ‘Umut’lara yardım ve destek için deprem bölgesinde

Deprem bölgesi Osmaniye’ye görevlendirilen Mersin İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, arama, kurtarma, yardım faaliyetlerinin yanı sıra vatandaşa tüm imkân ve kabiliyetleri ile destek olmayı sürdürüyor. Depremzedeler için kurulan çadırda dünyaya gözünü açan bebeğe Jandarma personeli tarafından ‘Umut’ ismi verildi.

Bekir COŞKUN
Jandarma, ‘Umut’lara yardım ve destek için deprem bölgesinde

Depremzedeler için kurulan çadırda dünyaya gözünü açan bebeğe Jandarma personeli tarafından 'Umut' ismi verildi. Hüznün ve acının yanında neşeli anlar yaşanmasına sebep olan Umut bebeğe Jandarmalar hoş geldin diye seslendi. Depremden etkilenen çocukların psikososyal yönden desteklenmesi amacıyla bölgede bulunan Kadın Astsubaylar ise çocukları dinliyor, onlara güven veriyor ve çocuklarla oyun oynuyor.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, depremzedeler için kurulan çadırlar bölgesinde emniyet ve asayişi sağlarken bölgeye gönderilen yardımların taşınması ve dağıtımına da yardımcı oluyor. Bölgede bulunan hayvanları da unutmayan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timleri hayvanları beslemek için çalışmalarını sürdürüyor. Aç kalan hayvanları mama ile besleyen ekipler, depremden etkilenen her canlıya yardıma koşuyor.

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Jandarma, ‘Umut’lara yardım ve destek için deprem bölgesinde
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