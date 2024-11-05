Jandarma uzman çavuş 2 haftalık yaşam mücadelesini kaybetti

Fethiye-Ölüdeniz karayolunun Oluklu mevkiinde dört aracın karıştığı kazada ağır yaralanan Arkan, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hızla hastaneye kaldırıldı. Fethiye-Ölüdeniz yolunun Oluklu mevkiinde, 22 Ekim sabah saatlerinde, dört aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Jandarma personeli Yakup Emre Arkan'ın da içinde bulunduğu araç hasar aldı. Araçta bulunan Arkan, çarpışmanın etkisiyle ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Arkan'a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Kazanın ardından hastanede tedavisi devam eden Jandarma personeli Yakup Emre Arkan'da acı haber geldi. Arkan, iki haftalık yaşam mücadelesini kaybetti. Arkan'ın acı haberi sevenlerini ve ailesini yasa boğdu. Arkan'ın cenazesinin memleketi Adana'ya defnedileceği öğrenildi.