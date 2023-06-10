Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Aksoy memleketinde toprağa verildi

Bir yıldır Ankara'da karaciğer hastalığından dolayı tedavi gören Diyarbakır Eğil İlçesi'nde görevli Uzman Çavuş Ahmet Aksoy, dün akşam saatlerinde hayata veda etti. Jandarma Uzman için bugün Iğdır Havalimanında askeri tören düzenlenerek cenazesi törenle köyü olan Çalpala köyüne götürüldü.

Burada kılınan cenaze namazından sonra köy mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine; Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Jandarma Alay Komutanı Albay Nejdet Karaca, Emniyet Müdürü Dr. Oğuzhan Yonca, Vali Yardımcısı Ömer Said Karakaş, AK Parti İl başkanı Ali Kemal Ayaz, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.