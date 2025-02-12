Jandarma Uzman Çavuş Celal Sağlam, Keskin’de son yolculuğuna uğurlandı

Jandarma Genel Komutanlığı Hirfanlı Uygulamalı Eğitim Merkez Komutanlığında görev yapan Kırıkkaleli Jandarma Uzman Çavuş Celal Sağlam, evinde rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede vefat etti. Sağlam'ın cenazesi, memleketi Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi. Keskin Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazına Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, askeri ve mülki erkan, şehidin ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende büyük bir hüzün hâkim olurken, Sağlam ailesine taziye dilekleri iletildi.

Cenaze namazı sonrası Vali Mehmet Makas, merhum Celal Sağlam'ın ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileyerek, "Kırıkkale'mizin değerli evladını ebediyete uğurlamanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve tüm yakınlarına sabırlar diliyorum," dedi. Uzman Çavuş Celal Sağlam'ın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Keskin Mezarlığı'nda dualarla defnedildi.