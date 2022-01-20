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Giriş Tarihi: 20.1.2022 14:21 Son Güncelleme: 20.1.2022 14:35

Jandarma ve belediye hamile kadın için seferber oldu

Ahmet AKKUŞ Ahmet AKKUŞ
Jandarma ve belediye hamile kadın için seferber oldu

Mardin'in Nusaybin ilçesinde kar nedeniyle mahsur kalan hamile kadın, Jandarma ve Belediye ekiplerinin özverili çalışmasıyla hastaneye yetiştirildi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan hamile kadın, Jandarma ve Belediyenin 4 saatlik uğraşı sonucu Hastaneye ulaştırıldı.

112 Acil Servise düşen ihbar üzerine İlçeye yaklaşık 30 kilometredeki Yerköy Mahallesinde oturan hamile S.Y.'nin sancıları başladığı bildirildi. Bunun üzerine devreye giren Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, hamile kadının Nusaybin Devlet Hastanesine getirilmesi için Nusaybin Belediyesi ve Jandarma ekiplerine talimat verdi. Nusaybin Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yol açma çalışmaları sonucu yaklaşık 4 saatlik uğraşın ardından hamile kadın Nusaybin Devlet Hastanesine ulaştırıldı.

Gebelik takibi amacıyla Nusaybin Devlet Hastanesine yatırılan S.Y., kendisini kurtarılması için talimat veren Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, Belediye karla mücadele ve Jandarma ekiplerine teşekkür etti

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Jandarma ve belediye hamile kadın için seferber oldu
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