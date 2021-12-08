Jandarma ve Sahil Güvenlik muvazzaf ve sözleşmeli astsubay alımı ne zaman yapılacak, başvuru şartları neler soruları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Başvurular, "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" adresi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet aracılığı ile tamamlanacak. Peki, Jandarma ve Sahil Güvenlik muvazzaf ve sözleşmeli astsubay alımı ne zaman yapılacak? Muvazzaf ve Sözleşmeli Astsubay alımı başvuru şartları neler?