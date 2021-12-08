Haberler Yaşam Haberleri Jandarma ve Sahil Güvenlik muvazzaf ve sözleşmeli astsubay alımı ne zaman yapılacak? Muvazzaf ve Sözleşmeli Astsubay alımı başvuru şartları neler?
Giriş Tarihi: 8.12.2021 13:49

Jandarma ve Sahil Güvenlik muvazzaf ve sözleşmeli astsubay alımı ne zaman yapılacak? Muvazzaf ve Sözleşmeli Astsubay alımı başvuru şartları neler?

Jandarma ve Sahil Güvenlik muvazzaf ve sözleşmeli astsubay alımı ne zaman yapılacak? Muvazzaf ve Sözleşmeli Astsubay alımı başvuru şartları neler?

Jandarma ve Sahil Güvenlik muvazzaf ve sözleşmeli astsubay alımı ile ilgili detaylar vatandaşların gündeminde yer alıyor. Jandarma Genel Komutanlığı, bünyesinde görev almak isteyenler, başvuru şartları ve tarihleri merak ediyor. Başvurular, 8-23 Aralık tarihlerinde internet üzerinden online olarak alınacak. Peki, Jandarma ve Sahil Güvenlik muvazzaf ve sözleşmeli astsubay alımı başvuru şartları neler?

Jandarma ve Sahil Güvenlik muvazzaf ve sözleşmeli astsubay alımı ne zaman yapılacak, başvuru şartları neler soruları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Başvurular, "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" adresi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet aracılığı ile tamamlanacak. Peki, Jandarma ve Sahil Güvenlik muvazzaf ve sözleşmeli astsubay alımı ne zaman yapılacak? Muvazzaf ve Sözleşmeli Astsubay alımı başvuru şartları neler?

BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTECEK?

Başvurular, 8-23 Aralık tarihlerinde internet üzerinden online olarak alınacak.

Başvurular, "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" adresi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet aracılığı ile tamamlanacak.

Seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan adayların listesi, sınav tarihi ve diğer duyurular "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" adresinden erişime açılacak.

BAŞVURU KILAVUZLARI

Söz konusu alımlar için adaylar belirlenen detaylara, "www.jandarma.gov.tr", "www.sg.gov.tr", "www.jsga.edu.tr" ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının "https://kamuilan.sbb.gov.tr" adreslerinde yer alan "2022 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Muvazzaf/Sözleşmeli Astsubay Başvuru Kılavuzu" ve "2022 Yılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Sözleşmeli Astsubay Başvuru Kılavuzu"ndan erişim sağlayabilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI

Adayların kılavuzda belirtilen programlardan mezun olması gerekiyor.

Lisans veya ön lisans mezunu adayların, 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla 27 yaşını, lisansüstü öğrenimi tamamlamış olanların ise 32 yaşını bitirmemiş olması da aranan şartlar arasında.

Başvuru şartlarının tamamına, yukarıda adresleri verilen kılavuzlardan ulaşılabilir.

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Jandarma ve Sahil Güvenlik muvazzaf ve sözleşmeli astsubay alımı ne zaman yapılacak? Muvazzaf ve Sözleşmeli Astsubay alımı başvuru şartları neler?
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