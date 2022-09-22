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Giriş Tarihi: 23.9.2022

Jandarma yaşlı çiftin odunlarını kesti

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
Jandarma yaşlı çiftin odunlarını kesti
ZONGULDAK'IN Kozlu İlçesine bağlı Uzungüney köyünde jandarma ekipleri, Mustafa Okumuş ve eşinin kışlık yakacak ihtiyacını karşılamak için odun kesti. Kozlu İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı devriye ekibi araçlarından inerek, İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli ve AK Parti Kozlu İlçe Başkanı Ünver Taşkın ile birlikte, Mustafa Okumuş'un odunlarını keserek odunluğa taşıdı. Uzungüney Köyü'nde yaşayan Okumuş çifti, İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli, AK Parti Kozlu İlçe Başkanı Ünver Taşkın ile Kozlu İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı devriye ekibiyle bir süre sohbet ettikten sonra kendilerine teşekkür etti.

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Jandarma yaşlı çiftin odunlarını kesti
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