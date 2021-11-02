Jandarmadan 10 ilçede uyuşturucu operasyonu: 54 gözaltı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler İzmir'in Bayındır, Bergama, Beydağ, Bornova, Güzelbahçe, Kemalpaşa, Kınık, Menemen, Ödemiş ve Torbalı ilçelerinde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda 54 kişi gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 854 adet sentetik hap, 26 gr metamfetamin, 16 bin 571 gr kubar esrar, 53 gr eroin, 40 gr afyon sakızı, 871 kök kenevir bitkisi, 3 tabanca, 1 av tüfeği, 1 hassas terazi, 105 bin lira suç geliri ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 12'si tutuklanırken, 11'i adli kontrol şartıyla serbest kaldı.