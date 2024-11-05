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Giriş Tarihi: 5.11.2024 10:07 Son Güncelleme: 5.11.2024 10:09

Jandarmadan 14 ilde uyuşturucu operasyonu

Jandarma Genel Komutanlığı, uyuşturucu madde imalatçıları ve sokak satıcılarına karşı ülke çapında gerçekleştirdiği "NarkoÇelik-46" operasyonuyla büyük bir başarıya imza attı. 14 ilde düzenlenen operasyonlarda 2 ton 3 kilogram uyuşturucu madde, 2 milyon 976 bin 345 kök kenevir ve kök skunk bitkisi ile 68 bin 737 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 67 şüpheli yakalanırken, bunlardan 42’si tutuklandı.  İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Uyuşturucu, dünyanın en sinsi düşmanı ve çocuklarımızı bu tehlikeden korumak en önemli görevlerimizden biridir" dedi. Bakan Yerlikaya, ülkemizi uyuşturucu tacirlerinden temizlemek için kararlılıklarını vurguladı.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Jandarmadan 14 ilde uyuşturucu operasyonu

Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde ve Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı iş birliğinde düzenlenen operasyonlar, Bitlis, Diyarbakır, Van, Manisa, Ankara, Artvin, Antalya, Malatya, Sakarya, Hatay, Gaziantep, Mersin, Aydın ve Şırnak il jandarma komutanlıkları tarafından yürütüldü.

İLLERDE DÜZENLENEN NARKOTİK OPERASYONLARI

Bitlis'te gerçekleştirilen operasyonda 250 kilogram metamfetamin ele geçirildi. 1 zehir taciri gözaltına alındı. Diyarbakır'da yapılan operasyonda, 1 milyon 967 bin kök kenevir, 1 milyon 8 bin kök skunk ve 1 ton 452 kilogram esrar ele geçirildi. Operasyonlarda 11 sokak satıcısı yakalanırken, bunlardan 9'u tutuklandı. Van'da 101 kilogram esrar, 18 kilogram metamfetamin ve 29 kilogram skunk ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 2 zehir taciri tutuklandı. Manisa'da 5 bin 44 adet uyuşturucu hap, 21 kilogram esrar ve 1.345 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. 4 sokak satıcısı yakalandı ve tutuklandı. Başkent Ankara'da düzenlenen operasyonda 1.117 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 1 zehir taciri gözaltına alınarak tutuklandı.
Artvin'de 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda 2 zehir taciri yakalanırken, bunlardan 1'i tutuklandı. Antalya'da yapılan operasyonda 28,5 kilogram skunk, 10,5 kilogram metamfetamin ve 10 bin 125 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 24 sokak satıcısı yakalanırken, 7'si tutuklandı.
Malatya'da düzenlenen operasyonda 49 bin 391 adet uyuşturucu hap ve 32 kilogram esrar ele geçirildi. Operasyon sonucunda 7 sokak satıcısı yakalandı ve tutuklandı. Sakarya'da 21 kilogram bonzai ele geçirildi. Yakalanan 1 zehir taciri tutuklandı. Hatay'da gerçekleştirilen operasyonda 5 kilogram metamfetamin ve 20 litre sıvı metamfetamin ele geçirildi. 5 sokak satıcısı yakalanırken, 2'si tutuklandı. Gaziantep'te yapılan operasyonda 16 kilogram skunk ele geçirildi. Operasyonda 2 zehir taciri gözaltına alındı ve tutuklandı. Mersin'de 3 bin 60 adet uyuşturucu hap ve 1 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Yakalanan 2 zehir taciri tutuklandı. Aydın'da düzenlenen operasyonda 5 kilogram esrar ele geçirilirken, 2 zehir taciri yakalanarak tutuklandı. Şırnak'ta 11 kilogram skunk ele geçirildi. Operasyonda 3 zehir taciri yakalanırken, 2'si tutuklandı.

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Jandarmadan 14 ilde uyuşturucu operasyonu
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