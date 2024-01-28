Jandarmadan 22 milyon liralık sahte parfüm operasyonu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; şüpheli şahısların temin ettikleri etil alkolü çeşitli işlemlere tabi tutarak sahte parfüm imal ettiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Takip neticesinde; kimlikleri tespit edilen N.Ü, H.Ü. ve N.B. isimli şahısların, merdiven altı olarak tabir edilen bir depoda, dünyaca ünlü markalara ait parfümlerin taklidini üreterek piyasaya sürdüğünü belirledi. Jandarma ekipleri, şüphelilerin haksız kazanç elde etmesinin önünü geçmek ve suç unsurlarını ele geçirmek maksadıyla Başakşehir ilçesinde bulunan imalathaneye operasyon düzenledi.

DÜNYACA ÜNLÜ MARKALARIN TAKLİDİNİ YAPMIŞLAR

Operasyonda; piyasa değeri yaklaşık 22 milyon lira olan 50 bin adet çeşitli markalara ait parfüm, 100 bin adet boş parfüm şişesi, 250 bin adet parfüm kutusu, 5 bin litre parfüm esansı, 20 bin litre etil alkol, 1 adet parfüm dolum makinesi, 2 adet şişe kapak pres makinesi, 1 adet jelatin kaplama makinesi, 1 adet kompresör ile sahte parfüm yapımında kullanılan çok sayıda materyal ele geçirildi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan N.Ü, H.Ü. ve N.B. isimli şahıslar, ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

ASLI TOPRAK/SABAH