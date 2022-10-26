Jandarmadan 765 personele uyuşturucu operasyonu

Şanlıurfa merkezli 13 ilçede komando destekli jandarmanın düzenlediği eş zamanlı operasyonda 95 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcıların evlerinde yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde eve silah ele geçirildi. Operasyona 7 narkotik köpeği de eşlik etti bir evde yapılan aramada narkotik köpeği 'Pan' gizlenmiş esrarı hemen buldu.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokakta uyuşturucu satanlara yönelik 3 ay önce teknik ve fiziki takip başlattı. Şüphelileri tek tek tespit eden ekipler, bu sabah operasyon başlattı.

Uyuşturucu üretimi ve ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik düzenlenen "Kökünü Kurutacağız" adı verilen operasyonda kent merkezli 13 ilçede gerçekleştirilen eş zamanlı operasyona 765 jandarma personelinin yanı sıra komandolar ile özel eğitimli narkotik köpekleri katıldı.

Operasyonu Jandarma alay komutanı Tuğgeneral Avkıran yöneltti

İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran'ın bizzat katılarak yönettiği operasyonda Şanlıurfa plakasına denk gelen 63 adrese yapılan eş zamanlı baskın düzenlendi.

Operasyonda satışa hazır esrar, uyuşturucu hap, kubar esrar, silah ve mühimmat ele geçirildi. Yataklarında gözaltına alınan 95 şüpheli sağlık kontrolünden geçirilerek ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Alay Komutanlığına götürüldü.

Operasyonun sürdüğü, gözaltı sayısının artabileceği belirtildi. Öte yandan jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyona destek amaçlı İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Jandarma Alay Komutanlığı'na geçti.