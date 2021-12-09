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Giriş Tarihi: 9.12.2021 10:07 Son Güncelleme: 9.12.2021 10:29

Jandarmadan bandrolsüz içki operasyonu

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Jandarmadan bandrolsüz içki operasyonu

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yılbaşı yaklaşırken sahte içki operasyonlarını arttırdı. Ekipler tarafından yapılan Kemalpaşa ilçesinde düzenlenen operasyonda 6 bin litre bandrolsüz alkollü içki ele geçirildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin yürüttüğü istihbari çalışmalar sonucunda, Kemalpaşa'nın Armutlu Mahallesinde faaliyet gösteren bir işletmede bandrolsüz içki üretimi yapıldığı ve bandrolsüz olarak piyasaya sürüldüğü tespit edildi. İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bahse konu işletmede ve bu işletmeye ait 2 depoda olmak üzere toplam 3 adreste yapılan eş zamanlı operasyonlarda 7 bin 33 şişe, bandrolsüz toplam 6 bin 25 litre alkollü içki ve 801 adet TAPDK bandrolü ele geçirildi. İşletme sorumlusu K.G. hakkında '5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' kapsamında yasal işlem başlatılırken, şüphelinin adli işlemlerinin devam ettiği ifade edildi.

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Jandarmadan bandrolsüz içki operasyonu
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