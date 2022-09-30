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Giriş Tarihi: 30.9.2022 09:25 Son Güncelleme: 30.9.2022 09:33

Jandarmadan dolandırıcılara eş zamanlı operasyon: 8 gözaltı

Mersin’de Jandarma, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik Mersin Merkezli 3 ilde yaptığı eş zamanlı operasyonla, 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

BEKİR COŞKUN
Jandarmadan dolandırıcılara eş zamanlı operasyon: 8 gözaltı

Mersin İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik Mersin Merkezli, Batman ve Bilecik olmak üzere 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Jandarma ekipleri 3 ay süren titiz çalışma sonucunda yatırım danışmanlığı adı altında birçok vatandaşı dolandırarak mağdur eden 8 şüpheliyi tespit etti.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 8 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Operasyon düzenlenen adreslerde aramada yapan Jandarma, haksız kazanç yoluyla elde edildiği değerlendirilen 5 bin lira para ile çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el koydu.

Yakalanan şüpheliler işlemleri tamamlanmak üzere Mersin İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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Jandarmadan dolandırıcılara eş zamanlı operasyon: 8 gözaltı
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