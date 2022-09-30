Jandarmadan dolandırıcılara eş zamanlı operasyon: 8 gözaltı

Mersin İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik Mersin Merkezli, Batman ve Bilecik olmak üzere 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.
Jandarma ekipleri 3 ay süren titiz çalışma sonucunda yatırım danışmanlığı adı altında birçok vatandaşı dolandırarak mağdur eden 8 şüpheliyi tespit etti.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 8 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.