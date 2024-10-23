Jandarma’dan dolandırıcılık operasyonu: Yakalanan 7 şüpheliden 5’i tutuklandı

Mersin İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 kişiden oluşan suç örgütünün Mersin'de bulunan bazı otellerin web sayfalarını kopyalayarak sosyal medya üzerinden sahte ilanlar vererek ağına düşürdüğü vatandaşları dolandırdığı ve bu yolla haksız kazanç elde ettiğini tespit etti. Tespit edilen şüphelilerin yakalanması amacıyla Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen Jandarma ekipleri, Yenişehir ve Mezitli ilçelerinde 7 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Operasyon düzenlenen adreslerde arama yapan ekipler, 13 adet cep telefonu, 13 adet sim kart, 1 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet banka kartı ile 9 bin TL nakit para ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece 5'i tutuklanırken, 2 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.