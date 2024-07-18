Jandarmadan drone’lu zehir baskını

İstanbul Çatalca'da yasadışı kenevir ekimi yapıldığı ihbarı üzerine jandarma operasyon düzenledi. 2 bin 120 kök kenevir, 946 bin Türk Lirası, 357 dolar, 115 euro, 145 sterlin, 4 adet bilezik, 250 gram altın, 70 gram esrar, 50 gram esrar tohumu, 1 adet tabanca, şarjör, 44 adet fişek, 2 adet av tüfeği ele geçirildi. 6 şüpheli yakalandı. Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Yalıköy Mahallesi ile Çilingoz Tabiat Parkı'nın arasında kalan ormanlık arazide yasadışı kenevir ekimi yapıldığı, öğütücülerle imal edip satıldığı bilgisi üzerine soruşturma başlatıldı. Yapılan istihbarat çalışmasında şüpheliler tespit edildi. Şüpheli S.Ö.'nün yapılan araştırmada Çilingoz Tabiat Parkı'nda ikamet ettiği tespit edilmesi üzerine bugün operasyon yapıldı. Operasyonda 2 bin 120 kök kenevir, 946 bin Türk Lirası, 357 dolar, 115 Euro, 145 sterlin, 4 adet bilezik, 250 gram altın, 70 gram esrar, 50 gram esrar tohumu, 1 adet tabanca, şarjör, 44 adet fişek, 2 adet av tüfeği ele geçirildi. Adreste yapılan aramada ise 5 erkek, 1 kadın gözaltına alındı. Asıl şüpheli S.Ö. ise operasyonda yakalanamadı. Şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor.