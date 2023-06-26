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Giriş Tarihi: 26.6.2023 12:48 Son Güncelleme: 26.6.2023 12:50

Jandarmadan “Dumansız Hava Sahası” operasyonu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenlediği kaçak sigara operasyonuyla çok sayıda kaçak elektronik nargile cihazı, çeşitli markalara ait kaçak sigara, kaçak elektronik sigara likidi, kaçak elektronik nargile cihazı aparatı, kaçak puro, kaçak puro tütünü ile 2 kutu sigara sarma kağıdı ele geçirildi. Yakalanan 2 şahıs, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Jandarmadan “Dumansız Hava Sahası” operasyonu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; şüpheli bir şahsın yurda yasadışı yollarla soktuğu kaçak sigara, elektronik sigara, nargile ve puroları İstanbul genelinde irtibatlı olduğu şahıslara satacağı bilgisini aldı. Yapılan inceleme ve fiziki takip neticesinde; şüphelilerin kaçak sigaraları Eyüpsultan'da bulunan bir depoda sakladığı tespit edildi.

Söz konusu depoya baskın düzenleyen Jandarma ekipleri 180 adet şarj edilebilir kaçak elektronik nargile cihazı, 348 adet marka elektronik sigara, bin 208 paket çeşitli markalara ait kaçak sigara, 320 adet kaçak elektronik sigara likidi, 10 kutu kaçak elektronik nargile cihazı aparatı, 102 paket kaçak puro, 20 paket kaçak puro tütünü, 5 adet 500'er gramlık nargile tütünü ile 2 kutu sigara sarma kağıdı ele geçirdi.

Yakalanan şahıslar Ş.Y. ve M.İ., ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen kişilere yönelik soruşturma devam ediyor.

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Jandarmadan “Dumansız Hava Sahası” operasyonu
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