Jandarmadan fuhuş ve insan ticareti operasyonu: 3 tutuklu

Silifke ilçesinde faaliyet yürüten bir eğlence mekânında para karşılığı kadınlara zorla fuhuş yaptırılarak, fuhuş için aracılık ve yer temin eden böylelikle organize olarak insan ticareti suçunu işleyen şüphelileri tespit eden Jandarma ekipleri, şüpheliler ile eğlence mekânını takibe aldı. Jandarma ekipleri, yaptığı titiz takip ve araştırmalar ile elde ettiği deliller sonucunda, Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi.