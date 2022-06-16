Jandarma’dan geniş çaplı uyuşturucu operasyonu

6 ayrı adreste 322 Jandarma personelinin katıldığı eş zamanlı operasyonlarda; 350 gram eroin, 5 gram kokain, 78 gram metamfetamin, 899 gram esrar, 261 kök kenevir bitkisi, 32 adet ruhsatsız tabanca, 37 adet tabanca şarjörü, 4 adet kurusıkı tabanca, 924 adet tabanca ve tüfeklere ait fişek, 5 adet el telsizi ile 2 adet kılıç ele geçirildi. Gözaltına alınan 30 şüphelini jandarmadaki sorgulamaları devam ettiği, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen 15 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
HEDEFTE ÇOCUKLAR VE GENÇLER VAR!
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda; şüpheli şahısların yasadışı yollarla temin ettikleri uyuşturucu maddeleri "Torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına sattığı bilgisi elde edildi. Yaklaşık 7 ay süren takip neticesinde; şüpheli şahısların örgütlü olarak uyuşturucu maddeleri okul önlerinde, parklarda, mahalle aralarında çocuklara ve gençlere sattığı tespit edildi.
EŞ ZAMANLI OPERASYONLARLA UYUŞTURUCU ÇETESİ ÇÖKERTİLDİ
Kimlik ve adres bilgileri tespit edilen şahıslara yönelik olarak, 6 ayrı adreste 322 personel ile eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda; 350 gram eroin, 5 gram kokain, 78 gram metamfetamin, 899 gram esrar, 261 kök kenevir bitkisi, 32 adet ruhsatsız tabanca, 37 adet tabanca şarjörü, 4 adet kurusıkı tabanca, 924 adet tabanca ve tüfeklere ait fişek, 5 adet el telsizi ile 2 adet kılıç ele geçirildi.
Yakalanan 30 şüphelinin, ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edileceği, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen 15 şüpheliyi yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.