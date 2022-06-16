Jandarma’dan geniş çaplı uyuşturucu operasyonu

EŞ ZAMANLI OPERASYONLARLA UYUŞTURUCU ÇETESİ ÇÖKERTİLDİ

Kimlik ve adres bilgileri tespit edilen şahıslara yönelik olarak, 6 ayrı adreste 322 personel ile eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda; 350 gram eroin, 5 gram kokain, 78 gram metamfetamin, 899 gram esrar, 261 kök kenevir bitkisi, 32 adet ruhsatsız tabanca, 37 adet tabanca şarjörü, 4 adet kurusıkı tabanca, 924 adet tabanca ve tüfeklere ait fişek, 5 adet el telsizi ile 2 adet kılıç ele geçirildi.

Yakalanan 30 şüphelinin, ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edileceği, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen 15 şüpheliyi yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.