Jandarmadan havadan trafik uygulaması: 11 sürücüye ceza kesildi

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, "2021-2023 Karayolu Trafik Eylem Planı" kapsamında Diyarbakır-Şanlıurfa ve Diyarbakır-Elazığ karayolu üzerinde havadan trafik denetimi yapıldı. Gerçekleştirilen denetim sonucunda kural ihlali yaptığı tespit edilen 12 araç sürücüsüne 4 bin 694 TL idari para cezası uygulandı.

Trafik güvenliğinin sağlanması, kazaların en aza indirilmesi ve can ve mal kayıplarının önüne geçilmesi maksadıyla trafik denetimlerine aralıksız olarak devam edileceği belirtildi.