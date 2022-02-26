Haberler Yaşam Haberleri Jandarmadan havadan trafik uygulaması: 11 sürücüye ceza kesildi
Giriş Tarihi: 26.2.2022 12:20 Son Güncelleme: 26.2.2022 12:34

Jandarmadan havadan trafik uygulaması: 11 sürücüye ceza kesildi

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Jandarmadan havadan trafik uygulaması: 11 sürücüye ceza kesildi

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından havadan yapılan trafik uygulamasında, 11 sürücüye 4 bin 694 lira para cezası kesildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, "2021-2023 Karayolu Trafik Eylem Planı" kapsamında Diyarbakır-Şanlıurfa ve Diyarbakır-Elazığ karayolu üzerinde havadan trafik denetimi yapıldı. Gerçekleştirilen denetim sonucunda kural ihlali yaptığı tespit edilen 12 araç sürücüsüne 4 bin 694 TL idari para cezası uygulandı.

Trafik güvenliğinin sağlanması, kazaların en aza indirilmesi ve can ve mal kayıplarının önüne geçilmesi maksadıyla trafik denetimlerine aralıksız olarak devam edileceği belirtildi.

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Jandarmadan havadan trafik uygulaması: 11 sürücüye ceza kesildi
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