Jandarma’dan Huzurlu Sokaklar ve Çocuk Uygulaması

Ara tatil öncesi Karabük İl Jandarma komutanlığı çocuk kaçırma ve istismarını önlemek için sorumluluk bölgesinde bulunan Karabük Merkeze bağlı Cumayanı köyü İlk okulunda çocukları bilgilendir.

Valilikten yapılan açıklamaya göre "İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ile Köpek Unsurlarınca İl Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Cumayanı ilk ve ortaokuluna "Huzurlu Sokaklar ve Çocuk Uygulaması" kapsamında öğrencilere okul ve çevresinde nasıl hareket etmeleri (metruk binalar, yabancı kişiler, yabancı araçlar, ailelerin telefon numaraları, jandarmanın telefon numarası, vücutlarına dokunulması durumunda " Hayır Bana Dokunma" diye bağırmaları, kendilerini tehlikede hissettiklerinde öğretmenlerine ve ailesine, jandarmaya bu durumu söylemeleri, Emniyet kemeri ve önemi, araçta yolcu olarak hareket tarzları) konusunda çeşitli bilgiler verdi. Ayrıca ara tatillerinde boş vakitlerini eğlenceli bir şekilde değerlendirmeleri için boyama kitabı ve Jandarma dergisi dağıttı. Jandarmanın halkı bilgilendirme faaliyetleri devam edecektir" denildi.