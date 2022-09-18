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Giriş Tarihi: 18.9.2022 09:50 Son Güncelleme: 18.9.2022 10:42

Jandarma’dan kaçak araç operasyonu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurtdışından yasadışı yollarla Türkiye’ye getirdikleri araçların şase numaralarını, trafikten çekilmiş kullanılmaz haldeki araçların şase numaralarıyla değiştirerek satan 8 kişilik suç örgütü üyelerini düzenlediği eş zamanlı operasyonlarla yakaladı.

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Jandarma’dan kaçak araç operasyonu

JASAT(Jandarma Suç Araştırma Timi) ekipleri; şüpheli şahısların yurtdışından yasadışı yollarla Türkiye'ye araç getirterek sattığı bilgisini aldı. Alınan bilgi üzerine harekete geçen Jandarma ekipleri, 3 ay süren istihbari çalışmalar ve fiziki takip neticesinde şüpheli şahısların kaçak yollarla Türkiye'ye getirttikleri araçların şase numaralarını Türkiye'de bulunan ve kullanılmaz halde olduğu için trafikten çekilmiş araçların şase numaraları ile değiştirerek piyasaya sattığını tespit etti.

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ŞASE NUMARASINI DEĞİŞTİRİP SATMIŞLAR

Araçların değişim yapıldığı adreslerin belirlenmesi üzerine harekete geçen ekipler; Silivri, Çatalca ve Büyüçekmece bulunan 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda; 18 adet şase numarası değiştirilmiş araç, 1 adet şase numaratörü, 17 adet Türkiye Cumhuriyeti ruhsatı, 35 adet yabancı ülkelere ait araç ruhsatı ile 26 adet yabancı ülke plakası ele geçirildi.

Aralarında suç örgütü lideri V.A.'nın da bulunduğu 8 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edilirken, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şahısları yakalamaya yönelik çalışmalar devam ediyor.

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Jandarma’dan kaçak araç operasyonu
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