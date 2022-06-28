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Giriş Tarihi: 28.6.2022 15:01

Jandarmadan kaçak sigara operasonu

ÇAĞRI OĞUZ ÇAĞRI OĞUZ
Jandarmadan kaçak sigara operasonu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nın “Dumansız Hava Sahası” kod adıyla aylardır sürdürdüğü kaçak sigara operasyonunda sona gelindi. Megakentte birçok adrese eş zamanlı baskın yapıldı; 9 şüpheli gözaltına alınırken, 60 bine yakın elektronik ve makaron sigara ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, radarına takılan bir suç örgütünün sanal pazarlar üzerinden Türkiye geneline kaçak sigara teslimatı yaptığını tespit etti.

"Dumansız Hava Sahası" kod adıyla operasyon başlatan İstanbul Jandarması, 3 ay boyunca izini sürdüğü örgütün önce bağlantılarını ardından da kurdukları suç ağını teker teker deşifre etti.

Bütün yapılanması aydınlatılan örgüte yönelik İstanbul'da bulunan birçok depoda ve iş yerlerine eş zamanlı baskın düzenlendi. Adreslerde yapılan arama çalışmalarında 9 kişi gözaltına alınırken, 7 bin 250 paket elektronik sigara, 500 elektronik sigara cihazı, 24 bin 300 paket dolu makaron ve 26 bin 500 bandrolsüz kaçak sigara bulundu.

Kurdukları yapılanma ile internet üzerinden kaçak sigara satarak haksız kazanç elde ettikleri belirlenen 9 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Jandarmadan kaçak sigara operasonu
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