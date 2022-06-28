Jandarmadan kaçak sigara operasonu

Bütün yapılanması aydınlatılan örgüte yönelik İstanbul'da bulunan birçok depoda ve iş yerlerine eş zamanlı baskın düzenlendi. Adreslerde yapılan arama çalışmalarında 9 kişi gözaltına alınırken, 7 bin 250 paket elektronik sigara, 500 elektronik sigara cihazı, 24 bin 300 paket dolu makaron ve 26 bin 500 bandrolsüz kaçak sigara bulundu.