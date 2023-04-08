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Giriş Tarihi: 8.4.2023 10:57 Son Güncelleme: 8.4.2023 11:23

Jandarmadan kaçak sigara operasyonu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçak sigara satan kişilere yönelik yaptığı operasyonda, 9 milyon boş makaron, 900 bin doldurulmuş makaron ve 1 ton kıyılmış tütün ele geçirildi. Eş zamanlı yapılan operasyonda, tekel bayilerine internet üzerinden kaçak sigara satan 3 kişi gözaltına alındı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Jandarmadan kaçak sigara operasyonu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin sigara ve tütün kaçakçılığı yapan kişilere yönelik yaptığı çalışmalar sonucu, kaçak sigara ürettiği tespit edilen 3 kişi yakın takibe alındı. Kaçak sigaraların kamyonlar vasıtasıyla satış yapılan adreslere nakil olacağı bilgisine ulaşan Jandarma ekipleri, Beyoğlu ve Bağcılar'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlarda, kaçak sigara ürettikleri tespit edilen R.P., T.A. ve R.A. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilere ait 2 kamyon ve 2 kamyonette yapılan aramalarda 9 milyon boş makaron, 900 bin doldurulmuş makaron ve 1 ton kıyılmış tütün ele geçirildi. R.P., T.A. ve R.A. ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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Jandarmadan kaçak sigara operasyonu
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