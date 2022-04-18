Haberler Yaşam Haberleri Jandarmadan kaçak telefon operasyonu
Giriş Tarihi: 18.4.2022 09:05 Son Güncelleme: 18.4.2022 09:12

Jandarmadan kaçak telefon operasyonu

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Jandarmadan kaçak telefon operasyonu

Yasadışı yollarla temin ettikleri dünyaca ünlü markalara ait kaçak cep telefonlarını, başta İstanbul olmak üzere Türkiye genelinde piyasaya sürme hazırlığında bulunan 4 şüpheli, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonlarla yakalandı. Operasyonlarda; 380 adet akıllı cep telefonu ile 3 bin adet akıllı cep telefonuna ait batarya ele geçirildi. Yakalanan şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; S.D., M.T. S.İ. ve Y.D. isimli şüphelilerin, dünyaca ünlü markalara ait kaçak akıllı telefonları piyasaya sürerek haksız kazanç elde edeceği bilgisini aldı. Yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, söz konusu telefonların gümrük işlemlerine tabi tutulmadan yurda sokulduğu ortaya çıktı.

Jandarmadan kaçak telefon operasyonu | Video

4 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Jandarma ekiplerince yapılan takip neticesinde, kaçak telefonların depolandığı adresler belirlendi. Operasyon için düğmeye basan ekipler; Bahçelievler, Ümraniye, Fatih ve Sultanbeyli'de bulunan 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda; 380 adet akıllı cep telefonu ile 3 bin adet akıllı cep telefonuna ait batarya ele geçirildi.

Arama sonrası yapılan dijital incelemede; ele geçirilen cep telefonlarının, internet yoluyla alışveriş yapılan sitelerde orjinalmiş gibi satışının yapılarak piyasaya sürüldüğü, IMEI numaralarının farklı marka ve modeldeki cep telefonlarına ait olduğu tespit edildi.

Yakalanan şahıslar; ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edilirken, bağlantılı olan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Yunan gazetecinin Türkiye’ye yönelik provokasyon girişimi boşa çıktı! ABD’li sözcüden tokat gibi cevap
Hollanda ölüme terk etti Türkiye Funda'ya kucak açtı! Karanlık odadan umuda yolculuk
Basındaki haberler Yunan makamlarını harekete geçirdi! Operasyondan korktular hainlere yol verdiler
Kılıçdaroğlu seçim masraflarını Mersinliye ödetti! Milyonluk harcama denetim raporunda
Define avcılarına bakanlık tüyosu! Tek tek yanıtladı
Son dakika: Bakan Akar duyurdu! Kuzey Irak'a 'Pençe Kilit' Harekatı: Terör yuvaları tek tek parçalanıyor
Antalya'yı, Ege ve İç Anadolu'ya bağlıyor! 100 yıllık rüya gerçek oldu
İkizlerine kavuşmak için gün sayan Seray Sever yürekleri dağladı! Gözyaşları içinde anlattı!
49 bin mağdur için yol haritası hazır! İşte adım adım yapılacaklar
Halkın 20 milyon lirasını köşkü için harcadı
ARKADAŞINA GÖNDER
Jandarmadan kaçak telefon operasyonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA