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Giriş Tarihi: 8.11.2024 10:34

Jandarmadan kaçakçılara büyük darbe: Tam 5 milyon TL!

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde kaçakçılık kanununa muhalefet ettiği belirlenen 3 kişinin ev ve iş yerlerine operasyon düzenlendi. Jandarma Komutanlığı ekipleri değeri 5 milyon 850 bin TL olarak belirlenen çok sayıda kaçak tütün ve sigara ele geçirdi. İşte detaylar…

Jandarmadan kaçakçılara büyük darbe: Tam 5 milyon TL!

Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı kaçakçılık kanununa muhalefet ettiği belirlenen J.G. (32), Y.G. (30) ve S.G. (24)'ün ev ve iş yerlerine operasyon düzenledi.

TAM 5 MİLYON

Operasyonda değeri 5 milyon 850 bin TL olarak belirlenen; 586 bin 120 adet içi tütün doldurulmuş makaron sigara, 3 bin 100 kilogram açık kıyılmış sarmalık tütün, 1 milyon 178 bin adet bandrolsüz boş makaron, 335 kilogram nargile tütünü, 12 adet sigara sarma makinası, 8 adet hava kompresörü, 245 bin 500 adet sigara sarma kağıdı, 706 adet kesilmiş ikiz bandrol, 630 bin adet kilitli poşet, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilmiştir. Operasyona J.G. ve Y.G. isimli şahıslar iş yerinde ve S.G. isimli şahıs ise çiftlik evinde elektronik sigara sarma makinaları ile kaçak sigara üretimi yaparken suçüstü yakalanırken gözaltına alınarak karakola götürüldü. Operasyon kapsamında başlatılan soruşturma devam ediyor.

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Jandarmadan kaçakçılara büyük darbe: Tam 5 milyon TL!
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