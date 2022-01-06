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Giriş Tarihi: 6.1.2022 13:53 Son Güncelleme: 6.1.2022 13:56

Jandarmadan kaçakçılara operasyon

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Jandarmadan kaçakçılara operasyon

Gaziantep’te jandarma tarafından son bir hafta içinde düzenlenen operasyonlarda 41 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından bir hafta içinde düzenlenen operasyonlarda yüklü miktarda uyuşturucu malzeme, silah ve mermi ele geçirildi. Operasyonlarda 41 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığınca 29 Aralık 2021 -05 Ocak 2022 tarihleri arasında kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında adli makamların koordinesinde farklı kişi ve adreslere yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda bir adet Kaleşnikof Piyade Tüfeği, bir adet tabanca 719 adet mermi, 79 litre kaçak içki, 46 gram metamfetamin, 343 gram kubar esrar, 384 adet uyuşturucu extacy hap ile 8 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Olaylarla ilgili olarak yakalanan 41 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

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Jandarmadan kaçakçılara operasyon
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