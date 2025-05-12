Jandarmadan kaçakçılığa darbe: Sahte altın ve kozmetik ürünler ele geçirildi

Yapılan operasyonlarda: 2 kilogram sahte külçe altın, ruhsatsız tabanca, 7 adet tabanca mermisi, 5 adet tabanca şarjörü, dedektör, 12 adet çeşitli kazı malzemesi ve 219 adet sahte kozmetik ürünü ele geçirildi. Söz konusu operasyonlar neticesinde 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Bu kişilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını vatandaşların desteğiyle aralıksız sürdürdüklerini belirterek, halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlara kararlılıkla devam edileceğini bildirdi.