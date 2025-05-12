Haberler Yaşam Haberleri Jandarmadan kaçakçılığa darbe: Sahte altın ve kozmetik ürünler ele geçirildi
Giriş Tarihi: 12.5.2025 14:05 Son Güncelleme: 12.5.2025 14:06

Jandarmadan kaçakçılığa darbe: Sahte altın ve kozmetik ürünler ele geçirildi

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, 1-30 Nisan 2025 tarihleri arasında kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği operasyonlarla dikkat çekici bir başarıya imza attı. Yürütülen çalışmalar sonucunda çok sayıda kaçak ve yasa dışı malzeme ele geçirildi.

Faruk KÜÇÜK
Jandarmadan kaçakçılığa darbe: Sahte altın ve kozmetik ürünler ele geçirildi

Yapılan operasyonlarda: 2 kilogram sahte külçe altın, ruhsatsız tabanca, 7 adet tabanca mermisi, 5 adet tabanca şarjörü, dedektör, 12 adet çeşitli kazı malzemesi ve 219 adet sahte kozmetik ürünü ele geçirildi. Söz konusu operasyonlar neticesinde 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Bu kişilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını vatandaşların desteğiyle aralıksız sürdürdüklerini belirterek, halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlara kararlılıkla devam edileceğini bildirdi.

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Jandarmadan kaçakçılığa darbe: Sahte altın ve kozmetik ürünler ele geçirildi
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