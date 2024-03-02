Haberler Yaşam Haberleri Jandarmadan kaçarken 2.kattan atladı
Giriş Tarihi: 2.3.2024 10:36 Son Güncelleme: 2.3.2024 10:48

Jandarmadan kaçarken 2.kattan atladı

Trabzon’da, hakkında 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, bölgenin coğrafi yapısı ve hava koşullarından faydalanarak peşine düşen jandarmadan daha önce kaçmayı başaran kişi bu kez ise 2.kattan atlayarak kaçmaya çalışırken düştüğü yerde belini kırdı, JASAT ekiplerine yakalandı.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Jandarmadan kaçarken 2.kattan atladı

Trabzon'un Arsin ilçesi Güneyce mahallesinde çeşitli suçlardan hakkında 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve bir yıldır yakalanmamak için taktikler geliştiren A.Y. (44) bu sefer Jandarma'nın JASAT timlerinden kaçamadı. Arsin İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri A.Y.'nin belirledikleri adrese operasyon düzenledi.

Bu sefer hazırlıksız yakalanarak jandarmayı karşısında gören A.Y, bulunduğu evin ikinci katından atlayarak orman içinde izini kaybettirmeye çalışırken jandarmaya yakalandı. Cezaevine girmeden önce hastaneye götürülen A.Y.'nin, atladığı sırada belinin kırıldığı tespit edilerek Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada ameliyata alınan A.Y.'nin mahkum koğuşunda tedavisine devam ediliyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Jandarmadan kaçarken 2.kattan atladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA