Jandarmadan kaçarken 2.kattan atladı

Trabzon'un Arsin ilçesi Güneyce mahallesinde çeşitli suçlardan hakkında 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve bir yıldır yakalanmamak için taktikler geliştiren A.Y. (44) bu sefer Jandarma'nın JASAT timlerinden kaçamadı. Arsin İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri A.Y.'nin belirledikleri adrese operasyon düzenledi.

Bu sefer hazırlıksız yakalanarak jandarmayı karşısında gören A.Y, bulunduğu evin ikinci katından atlayarak orman içinde izini kaybettirmeye çalışırken jandarmaya yakalandı. Cezaevine girmeden önce hastaneye götürülen A.Y.'nin, atladığı sırada belinin kırıldığı tespit edilerek Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada ameliyata alınan A.Y.'nin mahkum koğuşunda tedavisine devam ediliyor.