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Giriş Tarihi: 5.1.2022 15:22 Son Güncelleme: 5.1.2022 15:34

Jandarma'dan kaçmak isterken jandarma aracına çarpıp takla attı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Jandarma’dan kaçmak isterken jandarma aracına çarpıp takla attı

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde kaçak yollarla sınırı geçmeye çalışan otomobil, jandarma ekiplerinin aracına çarparak takla attı. Araçta bulunan 6'sı çocuk, 2'si ağır, 12 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde sabah saatlerinde kaçak yollarla Suriye sınırını bir otomobil geçtiğini gören Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü Gümüşsuyu İşletmesi özel güvenlik görevlileri jandarma ekiplerine ihbarda bulundu.

İçinde çok sayıda kaçak göçmen bulunan otomobilin sürücüsü, fark edildiğini anlayınca yoldan çıkarak tarlada ilerlemeye başladı. Jandarma ekiplerinin durdurmak istediği araç sürücüsü, yoğun sis nedeniyle jandarma ekiplerine ait askeri araca çarptı.

Çarpmanın etkisi ile otomobil takla attı. Kazada araçta bulunan Mener El Hasan E. (32), İd El M. (22), Hayrıullah El K. (5), Henova Hamza E. (26), Haydar Fehed El H. (18), Mahmut El İ., Ahmet Adnan K. (26), Behis O. (6), Gale Beşşar K. (3), Muna Muhammed El İ. (5), Marye El İ. (7), Ahmet Abdulaziz El A. (18) yaralandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Ceylanpınar Devlet Hastanesinde kaldırdı.

Öte yandan, jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlatırken aynı noktada başka bir araçta yine Suriyeli 15 düzensiz göçmeni yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Jandarma'dan kaçmak isterken jandarma aracına çarpıp takla attı
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