Jandarmadan kıyı kontrol devriyesi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Söke Bafa Gölü ve Menderes Deltası'nda 1380 Sayılı Su Ürünleri, 2872 Sayılı Çevre Koruma, 3621 Sayılı Kıyı, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunları ve Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele kapsamında, işlenebilecek suçları önlemek ve tespit etmek, göl üzerinde yaşayan nesli tehlike altındaki kuş türlerinin kontrolünü yapmak için Kıyı Kontrol Devriyesi gerçekleştirildi. Devriyelerin önümüzdeki günlerde de devam edeceği öğrenildi.