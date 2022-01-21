Jandarmadan kuryelere ‘Profesyonel sürüş eğitimi’

Mersin'in Tarsus ilçesinde kuryelik yapan motorsikletli sürücülere Tarsus Jandarma Komutanlığı'na bağlı Hızır Timleri tarafından sürüş eğitimi verildi.
'Kaskımla Gûvendeyim' projesi kapsamında motorsiklet kazalarının azaltılmasına yönelik trafik eğitimi ve semineri veren Jandarma timleri özellikle ileri sürüş teknikleri ve trafikte nasıl görünür olunacağı konusunda hayati önem taşıyan bilgileri kuryelerle paylaştı.
Tarsus jandarma trafik timlerinin bu tür eğitimleri vermeye devam edeceği bildirildi.