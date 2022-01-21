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Giriş Tarihi: 21.1.2022 10:11 Son Güncelleme: 21.1.2022 10:20

Jandarmadan kuryelere ‘Profesyonel sürüş eğitimi’

BEKİR COŞKUN
Jandarmadan kuryelere ‘Profesyonel sürüş eğitimi’

Mersin'in Tarsus ilçesinde kuryelik yapan motorsikletli sürücülere ‘Kaskımla Gûvendeyim’ projesi kapsamında Jandarma Hızır Timleri tarafından sürüş eğitimi verildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde kuryelik yapan motorsikletli sürücülere Tarsus Jandarma Komutanlığı'na bağlı Hızır Timleri tarafından sürüş eğitimi verildi.

'Kaskımla Gûvendeyim' projesi kapsamında motorsiklet kazalarının azaltılmasına yönelik trafik eğitimi ve semineri veren Jandarma timleri özellikle ileri sürüş teknikleri ve trafikte nasıl görünür olunacağı konusunda hayati önem taşıyan bilgileri kuryelerle paylaştı.

Tarsus jandarma trafik timlerinin bu tür eğitimleri vermeye devam edeceği bildirildi.

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Jandarmadan kuryelere ‘Profesyonel sürüş eğitimi’
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