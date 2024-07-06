Jandarma’dan, Mudanya sahiline drone’lu denetim

Bursa'da, Mudanya ilçesi havaların ısınmasıyla özellikle hafta sonları tatilcilerin akınına uğruyor. İl Jandarma Komutanlığı, Mudanya'da, sorumluluk bölgelerinde bulunan otel, motel, pansiyon, günübirlik ev ile işletmelere yaptığı denetimi artırdı. Jandarma özellikle, plajlarda meydana gelebilecek hırsızlık, otodan hırsızlık, çocukların kaybolması ve boğulma gibi olaylara karşıda tedbir aldı. Ekipler, 35 kilometrelik sahil şeridini günün 24 saati, havadan drone, karadan ise 10 asayiş timi ve 3 trafik timi ile kontrol ediyor. Yapılan tüm ihbarların özellikle değerlendirildiğini açıklayan yetkililer, aldıkları önlemlerin yaz sezonu boyunca devam edeceğini açıkladı. DHA