Jandarma’dan öğrencilere trafik eğitimi

Öğrencilerin oldukça keyifli bir gün geçirdiklerini dile getiren Atakent Ortaokulu müdürü Fayik Yıldırım, "Adıyaman İl Jandarma Merkez İlçe Jandarma Komutanlığımız tarafından okulumuzda eğitim ve öğretim gören öğrencilere yönelik, trafik kuralları, yayaların, yolcuların, çocukların uyması gereken kurallar, trafik işaret ve levhaları, okul servis araçlarına binme ve inme kuralları ile ilgili seminer verildi. Amaç geleceğimiz olan çocuklarımızda trafik bilinci oluşturmak ve trafikte olabilecek kazayı en aza indirmek hedeflenmiş ve Jandarma mesleği ile ilgili tanıtım yapılmıştır. Eğitim esnasında, Çocuklarımız ve Jandarma personeli eğlenceli vakit geçirmişlerdir. İl jandarma komutanlığı ekiplerimize okulumuz ve öğrencilerimiz adına teşekkür ediyorum" dedi.