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Giriş Tarihi: 2.12.2021 21:41

Jandarma’dan öğrencilere trafik eğitimi

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
Jandarma’dan öğrencilere trafik eğitimi

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı’nca Atakent Ortaokulu’nda öğrencilere yönelik trafik eğitimi verildi.

Öğrencilerin oldukça keyifli bir gün geçirdiklerini dile getiren Atakent Ortaokulu müdürü Fayik Yıldırım, "Adıyaman İl Jandarma Merkez İlçe Jandarma Komutanlığımız tarafından okulumuzda eğitim ve öğretim gören öğrencilere yönelik, trafik kuralları, yayaların, yolcuların, çocukların uyması gereken kurallar, trafik işaret ve levhaları, okul servis araçlarına binme ve inme kuralları ile ilgili seminer verildi. Amaç geleceğimiz olan çocuklarımızda trafik bilinci oluşturmak ve trafikte olabilecek kazayı en aza indirmek hedeflenmiş ve Jandarma mesleği ile ilgili tanıtım yapılmıştır. Eğitim esnasında, Çocuklarımız ve Jandarma personeli eğlenceli vakit geçirmişlerdir. İl jandarma komutanlığı ekiplerimize okulumuz ve öğrencilerimiz adına teşekkür ediyorum" dedi.

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Jandarma’dan öğrencilere trafik eğitimi
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