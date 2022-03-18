PYD/YPG’nin sözde “özel kuvvetler” personeli yakalandı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, PYD/YPG Silahlı Terör Örgütü Yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen şahıslara yönelik 18 Mart 2022 günü İstanbul merkezli Başakşehir, Küçükçekmece, Esenyurt, Bağcılar ve Sancaktepe ilçelerinde toplam 17 adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi.

SÖZDE 'ÖZEL KUVVETLER' PERSONELİ DE YAKALANDI

Jandarma ekiplerince belirlenen adreslerde, Suriye bölgesinde PYD/YPG silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren yasadışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan İstanbul ilinde ikamet eden, Suriye bölgesinde örgüt içerisinde sözde üst düzey yönetici olarak faaliyet gösteren ve örgüte Türkiye'de silahlı terör örgütüne adına eleman kazandırmaya yönelik çalışmalar da bulunan J.H, A.D, A.A. ve H.M. isimli şüpheliler ile yine örgütün sözde özel kuvvetleri H.A.T. içerisinde faaliyet gösteren H.T. isimli şahsında aralarında bulunduğu Suriye uyruklu 17 şüpheli yakalanarak ikamet ettikleri konut ve eklentilerinde yapılan aramada 1 adet kuru sıkı tabanca, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Yakalanan şüphelilerin Jandarma'daki sorgulamalarının devam ettiği, gözaltına alınan şüphelilerin Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.