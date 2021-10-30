Jandarma’dan sahta içki imalatçılarına şok baskın

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri; son zamanlarda sahte içki tüketimine bağlı olarak meydana gelen ölüm olaylarının önlenmesi amacıyla, piyasaya sahte içki sürmeye çalışanlara yönelik Küçükçekmece'de belirlenen bir depoya baskın düzenledi. Baskında 3 bin litre metil alkol, 12 bin litre etil alkol, 10 bin adet boş plastik bidon, çok sayıda sahte içki etiketi ve metil alkolün etil alkole dönüştürülmesinde kullanılan makineler ele geçirildi. Yakalanan 2 şahıs, adli makamlara sevk edildi.



İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince; sahte alkol imal ve ticareti suçunu işleyen şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma neticesinde; R.Ü. ve E.H. isimli şüphelilerin temin ettikleri yüklü miktarda sahte alkolü İstanbul ili genelinde piyasaya süreceği bilgisine ulaştı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda şüphelileri takibe alan Jandarma ekipleri, söz konusu sahte alkolün Küçükçekmece'de bulunan bir depoda üretildiğini tespit etti.



BİNLERCE LİTRE SAHTE ALKOL ELE GEÇİRİLDİ



Söz konusu depoya baskın düzenleyen ekipler; 3 bin litre metil alkol, 12 bin litre etil alkol, 10 bin adet boş plastik bidon, çok sayıda sahte içki etiketi ve metil alkolün etil alkole dönüştürülmesinde kullanılan makineler ele geçirdi. Depoyu adeta bir alkol fabrikasına dönüştüren şüpheli R.Ü. ve E.H. yakalandı.



Ele geçirilen suç unsurlarına el konulurken, yakalanan 2 şahıs ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi.



JANDARMA SAHTE İÇKİ KONUSUNDA UYARDI



Vatandaşlara sahte içki konusunda uyarılarda bulunan Jandarma yetkilileri; sahte içkinin görme kaybı başta olmak üzere birçok sağlık sorununa hatta can kaybına yol açabileceği, içki şişelerinin üzerinde bulunan akıllı bandrollerin detaylı bir şekilde incelenerek bandrolü olmayan veya açılmış ürünlerin satın alınmamasını, şüphelendikleri herhangi bir durumda kolluk kuvvetlerine veya "174" Alo Gıda İhbar Hattına ulaşmaları gerektiği ifade edildi.