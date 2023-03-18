Jandarmadan sahte evrak operasyonu: 1 gözaltı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; E.D. isimli bir kişinin, sahte evrak düzenleyerek piyasaya süreceği bilgisini aldı. İhbar üzerine E.D.'yle ilgili çalışma başlatan ekipler, şüphelinin resmî belgede sahtecilik suçlarından daha önce hakkında işlem yapılan kişilerle sık sık bir araya geldiğini belirledi.