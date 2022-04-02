Jandarmadan sahte içki kaçakçılarına şok baskın

TEKEL BAYİSİ GİBİ EV

Evde bulunan sahte alkolün dağıtımına başlanacağını tespit eden ekipler, operasyon için düğmeye bastı ve (2) şüpheli şahıs suçüstü yakalandı. Evde yapılan aramalarda; (30) litrelik plastik bidonlarda yaklaşık (2000) litre etil alkol ile dağıtıma hazır halde (2000) litre sahte rakı ve viski olmak üzere toplam (4000) litre sahte içki ele geçirildi. Yakalanan (2) şahıs, ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi.