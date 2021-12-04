Jandarmadan sahte içki operasyonu

Antakya İlçe Jandarma Komutanlığı Serinyol'da ikamet eden M.A.'nın evinde bol miktarda sahte rakı olduğu ihbarını aldı. Hemen harekete geçen JASAT timleri söz konusu adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda evde yapılan aramada 9 adet varil içerisinde bin 830 litre sahte rakı, 5 damacana içerisinde damıtılmış ve kullanıma hazır hale getirilmiş 85 litre sahte şarap olmak üzere toplam bin 915 litre sahte alkol ile alkol üretiminde kullanılan malzeme ele geçirildi. Olayla ilgili ev sahibi M.A. hakkında adli işlem yapıldı.