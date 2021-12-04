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Giriş Tarihi: 4.12.2021 15:05 Son Güncelleme: 4.12.2021 15:22

Jandarmadan sahte içki operasyonu

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Jandarmadan sahte içki operasyonu

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bir adrese düzenledikleri operasyonda bin 830 litre sahte rakı, 85 litre sahte şarap olmak üzere bin 915 litre sahte alkol ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Antakya İlçe Jandarma Komutanlığı Serinyol'da ikamet eden M.A.'nın evinde bol miktarda sahte rakı olduğu ihbarını aldı. Hemen harekete geçen JASAT timleri söz konusu adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda evde yapılan aramada 9 adet varil içerisinde bin 830 litre sahte rakı, 5 damacana içerisinde damıtılmış ve kullanıma hazır hale getirilmiş 85 litre sahte şarap olmak üzere toplam bin 915 litre sahte alkol ile alkol üretiminde kullanılan malzeme ele geçirildi. Olayla ilgili ev sahibi M.A. hakkında adli işlem yapıldı.

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Jandarmadan sahte içki operasyonu
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