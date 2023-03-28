Haberler Yaşam Haberleri Jandarmadan sahte kimlik operasyonu: 2 şüpheli yakalandı
Giriş Tarihi: 28.3.2023 14:01 Son Güncelleme: 28.3.2023 14:03

Jandarmadan sahte kimlik operasyonu: 2 şüpheli yakalandı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan kişilere sahte kimlik ve sürücü belgesi imal ettiği belirlenen Tamer Ü. (53) ve A.T. isimli iki şüpheliyi yapılan operasyonla yakaladı. Operasyonda ele geçirilen farklı isimler adına düzenlenmiş 100 sahte kimlik, 50 sürücü belgesi, 5 bin boş çipli kimlik kartı ve sahte evrak yapımında kullanılan çok sayıda materyal İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nda sergilendi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanırken, operasyon anı ise kameraya yansıdı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Jandarmadan sahte kimlik operasyonu: 2 şüpheli yakalandı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tamer Ü.(58) ve A.T. isimli iki şüphelinin haklarında arama ve yakalama kararı bulunan kişilere sahte kimlik ile sürücü belgesi imal ettiği bilgisini aldı. Ekiplerin çalışması neticesinde şüphelilerin Beylikdüzü'nde bir evde kaldığını tespit etti. Jandarma ekipleri eve operasyon düzenleyerek iki şüpheliyi gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda farklı isimler adına düzenlenmiş 100 sahte kimlik, 50 sahte sürücü belgesi, 10 sahte eski tip sürücü belgesi, 5 bin boş çipli kimlik kartı, sahte evrak yapımında kullanılan çok sayıda materyal ile çeşitli sahte evrak ele geçirildi.

SİCİL KAYDI TEMİZ OLAN KİŞİLERİN KİMLİK BİLGİLERİNİ KULLANMIŞLAR

Ekiplerin evde detaylı incelemesi sonucunda, şüphelilerin sicil kaydı temiz olan kişilerin kimlik bilgilerini alarak, kasten öldürme ve benzeri suçlardan aranan kişiler için kullandığı ortaya çıktı. Matbaacılık yapan Tamer Ü.'nün sahte kimlikleri yaptığı ve kurye olarak kullandığı A.T. ile sipariş veren kişilere kimliklerini ulaştırdığı öğrenildi.

TANESİ 10 BİN LİRADAN HAFTADA 200 SAHTE KİMLİK YAPMIŞLAR

Tamer Ü'nün tanesi 10 bin liradan olmak üzere haftada 150-200 adet sahte evrak düzenlediği öğrenildi. Ekipler şüphelilerin yurt dışında yaşayan kişilere Türkiye Cumhuriyeti'nden alınmış gibi gösteren sahte sürücü belgesi de imal ederek yurt dışında yaşayan ve ehliyeti olmayan birçok kişiye bu yolla belge düzenledi.

İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Karakolda şüphelilerin kimlik sorgulamasında Tamer Ü.'nün 50'ye yakın aranmasının ve 50'den fazla suç kaydının olduğu öğrenildi. Şüpheliler Tamer Ü. ve A.T. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheler ile irtibatlı olan diğer şüphelilerin de yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

3 bin şubeli ayakkabı devi battı
SON DAKİKA: TEM Otoyolu'nda katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var! Kazanın görüntüleri ortaya çıktı
SON DAKİKA | Bombacı terörist HDP binasında çıktı! Nefes kesen operasyon: İşte yakalanma anı
İşte 7'li koalisyonun adayını belirleyen kirli siyaset: Kemal Kılıçdaroğlu'na oy isteyenler bakın kim çıktı!
‘Affet bizi Muharrem’
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Sabah Namazı Nasıl Kılınır? Sabah Namazı Kaç Rekattır, Farzı ve Sünneti Kılınışı Nasıldır?
En düşük emekli maaşına zam! Komisyonda kabul edildi
Elazığ ile Malatya'da tarihin en hızlı ve kapsamlı dönüşümü: Depremin yaraları hızla sarıldı
Defne Hastanesi açıldığında hiç utanmayacak mısınız?
ARKADAŞINA GÖNDER
Jandarmadan sahte kimlik operasyonu: 2 şüpheli yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA