Jandarmadan sahte kimlik operasyonu: 2 şüpheli yakalandı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tamer Ü.(58) ve A.T. isimli iki şüphelinin haklarında arama ve yakalama kararı bulunan kişilere sahte kimlik ile sürücü belgesi imal ettiği bilgisini aldı. Ekiplerin çalışması neticesinde şüphelilerin Beylikdüzü'nde bir evde kaldığını tespit etti. Jandarma ekipleri eve operasyon düzenleyerek iki şüpheliyi gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda farklı isimler adına düzenlenmiş 100 sahte kimlik, 50 sahte sürücü belgesi, 10 sahte eski tip sürücü belgesi, 5 bin boş çipli kimlik kartı, sahte evrak yapımında kullanılan çok sayıda materyal ile çeşitli sahte evrak ele geçirildi.

SİCİL KAYDI TEMİZ OLAN KİŞİLERİN KİMLİK BİLGİLERİNİ KULLANMIŞLAR

Ekiplerin evde detaylı incelemesi sonucunda, şüphelilerin sicil kaydı temiz olan kişilerin kimlik bilgilerini alarak, kasten öldürme ve benzeri suçlardan aranan kişiler için kullandığı ortaya çıktı. Matbaacılık yapan Tamer Ü.'nün sahte kimlikleri yaptığı ve kurye olarak kullandığı A.T. ile sipariş veren kişilere kimliklerini ulaştırdığı öğrenildi.

TANESİ 10 BİN LİRADAN HAFTADA 200 SAHTE KİMLİK YAPMIŞLAR

Tamer Ü'nün tanesi 10 bin liradan olmak üzere haftada 150-200 adet sahte evrak düzenlediği öğrenildi. Ekipler şüphelilerin yurt dışında yaşayan kişilere Türkiye Cumhuriyeti'nden alınmış gibi gösteren sahte sürücü belgesi de imal ederek yurt dışında yaşayan ve ehliyeti olmayan birçok kişiye bu yolla belge düzenledi.

İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Karakolda şüphelilerin kimlik sorgulamasında Tamer Ü.'nün 50'ye yakın aranmasının ve 50'den fazla suç kaydının olduğu öğrenildi. Şüpheliler Tamer Ü. ve A.T. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheler ile irtibatlı olan diğer şüphelilerin de yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.