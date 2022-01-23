Haberler Yaşam Haberleri Jandarmadan sahte para operasyonu
Giriş Tarihi: 23.1.2022 10:57

Jandarmadan sahte para operasyonu

İHA
Jandarmadan sahte para operasyonu

Giresun’un Bulancak ilçesinde jandarmanın sahte para operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Giresun'un Bulancak ilçesi Hisarkaya Köyünde bakkal dükkanı işleten E.K.'nin tanımadığı bir müşterinin sigara alarak karşılığında 24 adet sahte 100 TL para verdiği ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

İhbar sonrası Giresun İl J andarma Komutanlığı JASAT dedektifleri, KOM Şube Müdürlüğü ve Bulancak İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul ilinden Ordu ve Giresun ilerine dağıtılmak üzere sahte para getirildiği, sahte paraların Bulancak İlçesindeki esnaf ve vatandaşlara alışveriş yapmak suretiyle dağıtıldığı tespit edilmesi üzerine şüpheli 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili ise soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Köyde çifte cinayet skandalı! Yasak ve çarpık ilişkiler yumağı ortaya çıktı
Son dakika: AFAD ve Kandilli duyurdu! Balıkesir'de 4.7 büyüklüğünde deprem: İstanbul’da da hissedildi
İsviçre'de çocuk istismarının gerçek yüzü! 'Heidi'nin ayakları neden çıplaktı?'
Bilecik'teki rüşvet skandalında yeni detaylar! Berberden bile rüşvet istemişler
Sedef Kabaş'a destek veren Akşener ve Kılıçdaroğlu'na peş peşe tepkiler: Edepsizliği meşrulaştırmayı seçtiler
Son dakika: Kuzey Marmara Otoyolu'nda otobüs kazası: 3 ölü 9 yaralı
Son dakika: Balıkesir’de 4,7’lik deprem İstanbul’da da hissedildi! Uzmandan ilk açıklama: Bir süre sokakta kalın
Türkiye dünyadan daha güçlü toparlanacak
Son dakika: Başkan Erdoğan'a hakaret eden Sedef Kabaş'ın ilk ifadesine SABAH ulaştı
Böyle şebeke görülmedi! Ankara merkezli "Dedeler" operasyonu
ARKADAŞINA GÖNDER
Jandarmadan sahte para operasyonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA