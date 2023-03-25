TÜRK FİRMALARININ MAİL ADRESLERİNİ HACKLEMİŞ

İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri bir siper operasyona daha imza attı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince; İstanbul'da faaliyet gösteren plastik fabrikasının ticaret yaptığı İngiltere firmasından ödemesini alamadığı bilgisi alındı. Alınan bilgi üzerine harekete geçen jandarma ekipleri ödeme sistemini ve mail hesaplarını takibe aldı.

Jandarmadan siber operasyon | Video

YABANCI UYRUKLU SİBER DOLANDIRICI YAKALANDI

Yapılan inceleme sonucunda; yabancı uyruklu bir şahsın, yabancı şirketler ile ticaret yapan Türk firmalarının Phishing (Oltalama) yöntemi ile mail hesaplarını hacklediği, ticaret içerisinde bulunulan yabancı firmaları kendi kurduğu paravan emlak ofisi hesabına yönlendirdiği ve ödemeleri bu hesaba aktardığı, kurduğu paravan şirket üzerinden çaldığı ödemeleri ev satışı adı altında akladığı tespit edildi.